Thalys-terrorist veroordeeld tot levenslang

Zweden bewapent zich tegen de Russen: “Maar eigenlijk komt de grootste dreiging voor Europa van onszelf”

9:49 In Zweden stijgt het defensiebudget de komende vijf jaar met 40%. Dat is de grootste stijging in zeventig jaar. Het is vooral de schrik voor Rusland die daartoe aanzet. Dat Moskou zich steeds agressiever gedraagt, zorgt ook elders in Europa voor nervositeit. Al zeggen specialisten dat het Westen eigenlijk méér te vrezen heeft van zichzelf.