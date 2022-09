Thaise YouTuber gezocht wegens oplichting van fans voor 54 miljoen euro

De 30-jarige Suchata Nongsupachak, pseudoniem Nutty, ging zorgvuldig te werk. Ze riep haar volgers op om te investeren in de onderneming van haar vriend. Die houdt zich bezig met de online handel in valuta’s. Ze beloofde haar volgers “forse winst”. Een van haar fans schreef 400.000 euro over, vertelt een advocaat die tientallen slachtoffers verdedigt.

Suchata deelde in april mee dat al het geld van haar volgers verloren was gegaan door “een handelsfout”. Geen paniek, klonk het. Ze zou al het geld terugbetalen. Enkele maanden later maakte ze bekend dat er twee rechtszaken tegen haar waren aangespannen. “Als ik in de gevangenis beland, dan kan ik niemand terugbetalen”, klonk het.

De Thaise autoriteiten vermoeden dat Suchata haar volgers - in totaal 6.600 mensen - heeft opgelicht voor een bedrag van zo’n 54 miljoen euro. Intussen hebben ongeveer honderd mensen aangifte gedaan.

De vrouw zou haar naam in het verleden al twee keer veranderd hebben, zodat de autoriteiten haar moeilijker konden traceren. In Singapore wordt ze verdacht van een andere oplichtingszaak. In die zaak werden producten - ter waarde van 30 miljoen euro - nooit geleverd.

Suchata is sinds juni van sociale media verdwenen. Vermoedelijk is de dertiger intussen vanuit Thailand naar Maleisië gevlucht.