Thaise regering treedt hard op tegen betogers die tegen regering protesteren

Royalty Duitsland tikt omstreden Thaise koning op de vingers na voortdu­rend protest

14 oktober In Thailand werd hij al uitgespuwd door een deel van de bevolking, maar de Thaise koning Vajiralongkorn (60) - beter bekend als koning Rama X - is nu ook in Duitsland in verlegenheid gebracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, stelde in het parlement dat de vorst zijn koninklijke plichten onmogelijk vanuit Duitsland kan uitvoeren. Een reactie die er komt na maanden van voortdurend protest tegen het verblijf van Vajiralongkorn in een luxehotel.