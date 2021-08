Thaise politiechef geeft bizarre persconferentie over marteling arrestant: “Ik wilde hem niet vermoorden”

Een voortvluchtige politiechef die in Thailand werd gezocht voor de fatale mishandeling van een arrestant , heeft vriend en vijand verbaasd door na zijn overgave een persconferentie voor een miljoenenpubliek te geven. In het gesprek gaf leidinggevende Thitisan Utthanaphon (39) toe dat hij de verdachte weliswaar had mishandeld, maar dat van moord, afpersing of een samenzwering volgens hem allerminst sprake is. “Ik probeerde informatie van de verdachte te krijgen met als doel het drugskartel om zeep te helpen.”

De Thaise politie opende eerder deze week een klopjacht op de politiechef en zes collega’s nadat op sociale media een schokkend filmpje van een arrestatie van een drugsverdachte opdook. De 24-jarige Jeerapong Thanapat en zijn vriendin werden begin augustus opgepakt op verdenking van het smokkelen van 100.000 methamfetaminepillen.

Het verhoor op het politiebureau liep al snel volledig uit de hand. Toen de twintiger weigerde een verdubbeling van de som aan steekpenningen te betalen, zou de politiechef zijn collega’s hebben gesommeerd een zak over zijn hoofd te trekken en de arrestant te wurgen.

Arrogantie en oogkleppen

Politiechef Thitisan Utthanaphon geeft toe dat hij bij deze marteling betrokken is geweest. In een zeer ongebruikelijke persconferentie, nota bene georganiseerd door de Thaise politie in Bangkok, beantwoordde Utthanaphon vragen van verslaggevers over het drama. Het zou volgens de chef niet gaan om marteling of om moord, maar om een ‘ongeluk’. "Ik was niet van plan hem te vermoorden”, aldus Utthanaphon. "Ik deed mijn werk en probeerde te voorkomen dat de kinderen van onze mensen verslaafd raken aan drugs.”

Hij zei dat het de eerste keer was dat hij ooit een verdachte op deze manier had behandeld, aldus BBC. Van corruptie of afpersing was evenmin sprake, aldus Utthanaphon. "Voor mijn ondergeschikten neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor wat ze hebben gedaan, omdat ik ze de opdracht heb gegeven. Ze hebben hier niets mee te maken. Ze probeerden me tegen te houden.” Utthanaphon ontkende de beschuldigingen dat hij had geprobeerd de verdachte af te persen. "Geld speelt hier geen rol. Nooit in mijn politieleven ben ik omgekocht geweest.”

Quote Dit onder­streept maar weer eens waarom er dringend een einde gemaakt moet woren aan de onschend­baar­heid van de politie Woordvoerder Cross Cultural Foundation. Dat de leidinggevende de mogelijkheid kreeg om voor een miljoenenpubliek zijn straatje schoon te vegen, schiet bij veel mensen in Thailand in het verkeerde keelgat. "Opeenvolgende Thaise regeringen hebben een lange geschiedenis van falen om verantwoording af te leggen voor zelfs de gruwelijkste politiemisdaden tegen mensen in hechtenis”, zegt Brad Adams, Azië-directeur bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, tegen The Guardian. "Het vertrouwen in de politie bij het publiek staat op een dieptepunt”, voegt mensenrechtenorganisatie Cross Cultural Foundation daar nog aan toe. "Dit onderstreept maar weer eens waarom er dringend een einde gemaakt moet worden aan de onschendbaarheid van de politie.”

De Thaise nationale politiechef Suwat Jangyodsok gaf groen licht voor de persconferentie, omdat hij op die manier dacht de eer van het korps nog te kunnen redden, vertelde hij aan journalisten. Het onderstreept volgens critici de arrogantie en oogkleppen die de Thaise politie al jaren kenmerken.

Jo Ferrari

De inmiddels aangehouden Thitisan Utthanaphon wordt in deze zaak beschuldigd van mishandeling, samenzwering en van betrokkenheid bij een fatale marteling. Beelden van het schokkende incident zijn over de hele wereld al miljoenen keren bekeken. Eerder deze week doorzocht de politie het luxe landgoed van Utthanaphon in Bangkok, waar dertien dure bolides in beslag zijn genomen.

De man, die vanwege zijn enorme verzameling aan dure racebolides de bijnaam ‘Jo Ferrari’ heeft, kwam eerder al in opspraak. Zo werd hij in 2015 beschuldigd van het stalken van zijn ex-vriendin en zou hij hierbij misbruik hebben gemaakt van zijn macht, schrijven Thaise media.