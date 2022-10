Thaise politie pakt verslaggevers van CNN op die in kinderdagverblijf filmden

De Thaise politie heeft twee verslaggevers van de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’ opgepakt die na het bloedbad in het kinderdagverblijf hebben gefilmd. De journalisten zouden zonder toestemming naar binnen zijn gegaan toen ze een reportage maakten over de nasleep van het drama, waarbij donderdag 37 mensen werden gedood, onder wie 24 kinderen.

Een Thaise verslaggever plaatste op sociale media een foto van de CNN-verslaggevers toen die het kinderdagverblijf verlieten en over een muur, hek en politielint klommen. De lokale autoriteiten zijn daarop een onderzoek gestart. “Het juridische proces moet nu zijn gang gaan, ik wil niet alle details vrijgeven”, zei gemeentewoordvoerder Danaichok Boonsom. “Laat de politie het onderzoek doen.”

De Thaise vakbond voor journalisten noemt de actie van de CNN-verslaggevers ‘onethisch’ en ‘ongevoelig’. Ook de vereniging van buitenlandse correspondenten in Thailand (FCCT) is ‘verbijsterd’. “Dit was onprofessioneel en een ernstige schending van de journalistieke ethiek bij misdaadverslaggeving”, aldus de vereniging.

In een verklaring op Twitter ontkent ‘CNN’ dat de verslaggevers onrechtmatig gehandeld hebben. Volgens de nieuwszender gingen ze het gebouw pas binnen toen de politieafzetting was opgeheven. Ze zouden van drie functionarissen te horen hebben gekregen dat ze binnen konden filmen. “Het team verzamelde gedurende ongeveer 15 minuten beelden in het kinderdagverblijf en vertrok toen” schrijft de zender in de tweet. “In die tijd was de afzetting weer teruggeplaatst, dus het team moest over het hek klimmen om te vertrekken.”

Niet bevoegd

Mike McCarthy, manager van ‘CNN International’, voegde daar later aan toe dat de verslaggevers pas nu begrijpen dat de drie ambtenaren niet bevoegd waren om toestemming te geven. “Het was nooit hun bedoeling om regels te overtreden.” CNN heeft de reportage ook direct van de website verwijderd. De zender betuigt spijt voor het leed dat de actie heeft veroorzaakt.

De toeristenvisa van de twee verslaggevers zijn ingetrokken. Volgens een woordvoerder van de politie blijven ze vastzitten tot ze het land uit worden gezet. De woordvoerder erkent dat er waarschijnlijk een misverstand is geweest. Mogelijk komen de twee er alleen met een boete vanaf, omdat ze op een toeristenvisum hebben gewerkt.

