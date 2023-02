Thaise drugsdealer onderging plastische chirurgie om politie te ontlopen: “Niets van zijn oorspronkelijke gezicht blijft over”

De Thaise politie was al drie maanden op zoek naar Saharat Sawangjaeng (25) omdat hij verdacht werd van de illegale invoer van verdovende middelen. Wat de politie niet wist: de drugsdealer was intussen een heuse transformatie ondergaan. Sawangjaeng liet zich meermaals opereren om zijn gezicht onherkenbaar te maken en nam ook een Koreaanse schuilnaam aan: Seong Jimin.

De Thaise man werd vorige week opgepakt in een flatgebouw in Bangkok. Een video daarvan werd gepubliceerd door de nationale politie van Thailand. De politie traceerde de distributie van ecstasy aan kopers en andere verkopers in Bangkok en kon Sawangjaeng zo opsporen.

Volgens de politie is er “niets van [Sawangjaengs] oorspronkelijke gezicht overgebleven”. Door getuigen in het onderzoek werd hij dan ook omschreven als een “knappe Koreaanse man”. In een video, gepubliceerd door de Thaise politie, verklaart Sawangjaeng dat hij hoopte een nieuw leven te beginnen in Zuid-Korea, ondanks dat hij de taal niet spreekt. “Ik ben Thailand beu”, klink het.

Volledig scherm Volgens de Thaise polite blijft er "niets van [Sawangjaengs] oorspronkelijke gezicht over". © Royal Thai Police

Sawangjaeng geeft nu toe dat hij MDMA, ook bekend als ecstasy, bestelde op het dark web met behulp van cryptocurrencies. Hij importeerde de drugs vooral uit Nederland, verklaarde Sawangjaeng. Hij voegde er echter aan toe dat hij de identiteit van de verkopers in Nederland niet kende.

Generaal-majoor Theeradej Thammasutee van de Thaise politie omschrijft Sawangjaeng als “een van de hoofdoorzaken van de MDMA-epidemie in Bangkok”, aldus The Straits Times. “Hij is een drugsbaron die op 25-jarige leeftijd MDMA invoert uit Europa. We geloven dat er meer verdachten zijn in het buitenland. We zullen ons onderzoek voortzetten”, klinkt het nog.