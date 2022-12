Thais marineschip gezonken: nog één opvarende uit het water gered, race tegen de klok om 29 anderen levend te vinden

EU-landen bereiken akkoord over prijspla­fond voor gas

De Europese ministers van Energie hebben maandag een politiek akkoord gevonden over de invoering van een marktcorrectiemechanisme voor de groothandel in gas. De deal volgt na maandenlang overleg over de noodmaatregel. Rusland noemt het prijsplafond in een reactie een “onaanvaardbare” inmenging in het marktmechanisme.

19 december