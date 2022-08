Thailand herstelt toerisme met wietcafés: “Cannabis en toerisme zijn een match”

Door de opheffing van Covid-gerelateerde reisbeperkingen naar Thailand, beginnen de toeristen terug daarheen te stromen. Het herstel van het toerisme gaat gepaard met de legalisatie van marihuana in het land. Heel wat wietcafés duiken op in Thailand en de toeristen lijken grote fan te zijn.

In 2018 werd wiet gelegaliseerd voor medisch gebruik in Thailand, als eerste land in Zuidoost-Azië. In juni dit jaar werd de drug dan ook volledig gedecriminaliseerd. Die beslissing kwam net op tijd voor de internationale toeristen, die nu terug minder moeite hebben om het land binnen te geraken.

Een match

De decriminalisering van cannabis zorgt voor een explosie van recreatief gebruik en ook de verschijning van heel wat wiet-cafés. Eén van die nieuwe vestigingen is het RG420 wiet-café in Khao San, Bangkok. Het café is pas vier dagen open, maar de eigenaar krijgt elke dag honderden toeristen over de vloer, klinkt het.

De eigenaar van RG420 denkt dat wiet-cafés een erg belangrijke rol zullen spelen in het herstel van de toeristische sector in Thailand. “Cannabis en toerisme zijn een match”, vindt hij.

Volledig scherm Personeel van het RG420 wiet-café in Bangkok. © REUTERS

Tegengas

De overheid is echter niet zo’n voorstander van deze evolutie. Siripakorn Cheawsamoot van de Tourism Authority of Thailand (TAT) wijst erop dat de nieuwe wet het niet heeft over recreatief gebruik van cannabis. Er heerst dus heel wat verwarring rond de nieuwe wetgeving. De overheid probeert daarom recreatief gebruik terug te dringen met kleinschalige regelgeving, bijvoorbeeld door een verbod op publiekelijk gebruik van wiet voor burgers jonger dan twintig.

Een parlementaire commissie is op dit moment nog bezig met een wetsvoorstel om het gebruik van cannabis te reguleren. Dat wetsvoorstel zou klaar moeten zijn in September en heeft mogelijk een impact op de toekomst van de wietcafés in Thailand.

