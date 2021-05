Texas verbiedt abortus na zes weken zwangerschap - geen uitzondering voor slachtoffers van verkrachting en incest

De nieuwe wet stelt dat artsen eerst moeten controleren of het embryo een detecteerbare hartslag heeft. Als dat zo is, mogen ze geen abortus meer uitvoeren. Voor medische noodgevallen wordt nog een uitzondering gemaakt, maar voor gevallen van verkrachting of incest niet. De wet stelt dat “publieke en private instellingen immers noodanticonceptie bieden voor slachtoffer van verkrachting of incest”. Daarmee wordt er echter van uitgegaan dat zulke slachtoffers meteen na de feiten hulp kunnen en zullen zoeken.

De nieuwe wet staat verder toe dat burgers iedereen voor de rechter kunnen dagen die “helpt bij de inleiding van een abortus, of die mogelijk maakt, inclusief het betalen of terugbetalen van de kosten van een abortus via de verzekering of op een andere manier”, als de abortus de voorwaarden van de wet schendt.

“Onze Schepper schonk ons het recht op leven, en toch verliezen miljoenen kinderen elk jaar het leven omwille van abortus. In Texas zetten we ons in om deze levens te redden”, zei Abbott vooraleer hij de wet ondertekende, in een video op Facebook.

De wet treedt in september in werking, tenzij hij wordt tegengehouden door een rechtbank. Vrouwenrechtenorganisaties beloven de zaak voor de rechter te brengen.

Roe v. Wade

De nieuwe wet is vergelijkbaar met een reeks andere wetten die werden ingevoerd in een tiental andere Republikeinse staten. De controversiële wetten verbieden abortus wanneer er een hartslag wordt gedetecteerd in het hartweefsel van het embryo, meestal omstreeks zes weken, soms is dat al voor een vrouw beseft dat ze zwanger is. Tot nu toe vonden worden geen van die wetten echter toegepast, omdat ze pas later van kracht worden of omdat ze worden tegengehouden door de rechtbanken.

Republikeinen die zulke wetgeving steunen, hopen dat dit uiteindelijk zal leiden tot een vonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarmee het arrest Roe v. Wade - dat vrouwen het recht op abortus garandeert - uiteindelijk wordt ingetrokken.

Het Hooggerechtshof zette daar eerder deze week de deur voor op een kier, door in te stemmen met de vraag om het verbod op abortus na 15 weken in de staat Mississippi onder de loep te nemen.

Quote Het is weerzinwek­kend dat politici zich blijven inspannen om controle te krijgen over ons lichaam, tegen de publieke opinie en volksge­zond­heid in. Alexis McGill Johnson, Planned Parenthood

Abortus is een van de heetste hangijzers in de VS. Tegenstanders vinden het immoreel en uiten religieuze bezwaren. Abortusactivisten wijzen er dan weer op dat vrouwen zeggenschap moeten hebben over eigen lijf en leden.



Weerwerk

“Het is weerzinwekkend dat politici zich blijven inspannen om controle te krijgen over ons lichaam, tegen de publieke opinie en volksgezondheid in”, reageert Alexis McGill Johnson, directeur van Planned Parenthood Action Fund, vandaag in een verklaring.

In een open brief drukten een 200-tal artsen hun Texas eerder deze maand hun bezorgdheid uit over het risico op “lichtzinnige rechtszaken die onze mogelijkheid om gezondheidszorg te verlenen in het gedrang brengen”. “Als erkende artsen vragen we jullie, los van onze persoonlijke overtuigingen over abortus, om de rechterlijke macht niet als wapen tegen ons te gebruiken om een politiek punt te maken”, stelden ze in de brief.

