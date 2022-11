Texas onderzoekt promotie cryptobeurs FTX door sportsterren Tom Brady en Stephen Curry

Aangrijpen­de beelden tonen hoe reuzenpan­da Tuan Tuan wordt ingeslapen in Taiwanese zoo

De zoo in Taipei, Taiwan deelt emotionele beelden van het moment dat reuzenpanda Tuan Tuan wordt ingeslapen. De panda was een geschenk van China aan Taiwan in 2008. Tuan Tuan werd deze zomer ernstig ziek. Dokters stelden na enkele maanden vast dat de panda niet beter zou worden en dat leven met medicatie geen optie zou zijn. Op de beelden zorgen de artsen ervoor dat Tuan Tuan vredig in slaap wordt gebracht. Ze kijken zijn hartslag nog na voor hij overlijdt. Tuan Tuan is achttien geworden. Hij laat Yuan Yuan achter, die samen met Tuan Tuan werd geschonken aan Taiwan.

