Texanen mogen binnenkort pistolen dragen zonder wapenvergunning te bezitten

Amerikaan­se studente (18) verrast iedereen en gaat viraal met afstudeer­toe­spraak: “Nieuwe abortuswet is aanval op mijn lichaam en mijn rechten”

5 juni Studente Paxton Smith (18) zou tijdens haar diploma-uitreiking een brave toespraak geven over media en TV, maar vuurde in de plaats een scherp betoog af over een nieuwe abortuswet in haar staat Texas. Die wet zou ervoor zorgen dat een zwangerschap vanaf zes weken niet meer mag worden afgebroken en dreigt de abortuswetgeving in de hele Verenigde Staten onderuit te halen. Daarom vond Paxton dat ze niet langer kon zwijgen. Met succes, want de video ging deze week viraal.