Texanen gevraagd stroomverbruik te verlagen wegens hittegolf

Eerste Chinezen vliegen naar ruimtesta­ti­on Hemels Paleis

13 juni China bouwt een Hemels Paleis, een eigen ruimtestation in een baan rond de aarde, en de eerste bewoners vertrekken daar komende week naartoe. Drie ruimtevaarders, ook wel taikonauten genoemd, worden waarschijnlijk donderdag gelanceerd. Het is de bedoeling dat ze ongeveer drie maanden in hun nieuwe onderkomen blijven, honderden kilometers boven de aarde.