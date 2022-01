Texaanse aangehouden omdat ze baby probeerde te kopen van klant aan kassa van Walmart voor half miljoen dollar

Het vermeende incident vond plaats in een supermarktfiliaal van Walmart in Crockett, zo’n 200 kilometer ten noorden van Houston. De moeder was aan het winkelen in het Walmar-filiaal met haar twee zoontjes, een baby en een jongetje van één. De kindjes zaten in het winkelkarretje. Volgens de moeder benaderde Taylor haar aan de kassa, zei ze iets over haar jongste zoontje en bood ze haar 250.000 dollar (220.000 euro) cash aan om de baby te kopen. De moeder ging niet in op dat bizarre voorstel. Taylor begon te roepen en verhoogde haar bod tot een half miljoen dollar. Ze dreigde er ook mee het jongetje mee te pakken.