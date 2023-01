Tesla rijdt van 76 meter hoge klif, maar inzittenden, waaronder twee kinderen, overleven “miraculeus”: vader verdacht van moordpoging

Reddingsac­tie voor 10-jarige jongen die in betonnen buis vastzit in Vietnam loopt nog steeds

Drie dagen nadat een tienjarige jongen in een 35 meter diepe betonnen buis gevallen is in het zuidwesten van Vietnam, blijven reddingsacties doorgaan. Het is onduidelijk of de jongen nog in leven is, aldus Vietnamese media.

3 januari