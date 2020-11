Tesla-oprichter Musk trekt snelle coronatests in twijfel: “Er is iets extreem nep”

Musk had eerder dit jaar kritiek op de maatregelen die de staat Californië nam om het coronavirus in te dammen. Hij ging tegen een besluit in dat Tesla's grote fabriek in Fremont in verband met de corona-uitbraak nog niet heropgestart mocht worden. Maar Musk liet zijn personeel in Californië toen weten dat medewerkers weer aan het werk konden. De regionale toezichthouder voor gezondheidszorg maakte een dag later bekend dat Tesla onder voorwaarden weer mocht opstarten.