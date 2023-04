Tesla opent nieuw fabriek in China voor productie van “Mega-batterijen”

Tesla zal een Megapack-batterijfabriek openen in Shanghai. Dat meldde het bedrijf zondag. Ondanks de politieke spanningen tussen Beijing en Washington, zal Tesla ook zijn investeringen in China verdubbelen.

De Tesla-fabriek zal in staat zijn om 10.000 Megapacks te produceren. Megapacks zijn zeer grote batterijen die worden gebruikt om enorme hoeveelheden elektriciteit op te slaan. Het bedrijf kondigde de nieuwe fabriek aan met een foto van een ondertekeningsceremonie in China. “Tesla opent een Megapack-fabriek in Shanghai om de productie van de fabriek in Californië aan te vullen”, aldus Elon Musk op Twitter.

Megapacks zijn bedoeld om energienetwerken te helpen stabiliseren. Elke unit kan genoeg energie opslaan om gemiddeld 3.600 huishoudens een uur lang van stroom te voorzien. Ze zijn ontworpen voor nutsbedrijven en grootschalige commerciële projecten, niet voor voertuigen.

De Chinese staatsmedia Xinhua was de eerste die het nieuws deelde en zei dat de fabrikant van elektrische auto’s in het derde kwartaal van dit jaar baanbrekend werk zal verrichten. Tesla zal in het tweede kwartaal van 2024 met de productie beginnen. De fabriek in Shanghai zou dezelfde productiecapaciteit hebben als Tesla’s Megafactory in Lathrop, Californië. “Wij geloven dat deze aankondiging een potentiële doorbraak is voor Tesla op het gebied van batterijen”, zegt Daniel Ives, een analist bij Wedbush Securities. “In de wapenwedloop van elektrische voertuigen bouwt Tesla zijn voorsprong op het gebied van batterijtechnologie verder uit met de nieuwe Megapack-fabriek in China, een nieuw spiermoment voor Musk.”

Mega- en Gigafactory

De Megafactory zal worden gevestigd in Lingang, een enorme vrijhandelszone aan de rand van Shanghai, waar Tesla’s Gigafactory voor elektrische voertuigen in 2019 de grond brak. Binnen een paar jaar werd het de grootste productiefabriek van elektrische voertuigen ter wereld. De fabriek in Shanghai is Tesla’s belangrijkste exportcentrum en levert voertuigen aan de meeste markten buiten Noord-Amerika.

De Chinese regering was van plan haar dure subsidieprogramma voor elektrische voertuigen tegen het einde van 2020 af te bouwen, maar verlengde het tijdens de pandemie om een ​​scherpe economische vertraging te voorkomen. Voor 2023 schat de CPCA de verkoop van “nieuwe energieauto’s”, die voornamelijk elektrische voertuigen zijn, op 8,5 miljoen eenheden. Dit zal goed zijn voor 36 procent van de totale autoverkoop, volgens het officiële China Securities Journal.