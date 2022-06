Tesla ontslaat 200 mensen van Autopilot-team

Volgens ingewijden wordt het labelen van data, het aanwijzen van zaken als verkeersborden en rijbanen in de beelden die de vele Tesla's maken, op twee plaatsen gedaan. Behalve in San Mateo in Californië, waar nu de ontslagen zijn gevallen, is er ook een afdeling die dit doet in Buffalo in de staat New York. Die afdeling zou nog wel uitbreiden, maar het uurloon in Buffalo zou lager zijn dan in San Mateo.