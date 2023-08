Terwijl Wagnerbaas in Afrika lijkt te zitten wordt zijn organisatie in Rusland door eigen personeel geplunderd

Terwijl Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin in Afrika lijkt te zitten, zou zijn achtergebleven personeel in Rusland bezig zijn met het plunderen van zijn organisatie. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte Telegram-kanaal ‘VChK-OGPU’ op basis van een bron, die de situatie “zeer betreurenswaardig” noemt. Elke maand zouden miljoenen roebels verdwijnen via allerlei vormen van oplichterij.

Spin in het web zou Valery Chekalov zijn, nota bene de plaatsvervanger van Prigozjin als hij er zelf niet is. Chekalov staat sinds vorige maand op de Amerikaanse sanctielijst omdat hij voor de Wagnerbaas werkt en betrokken is bij het verschepen van munitie naar Rusland.

“Prigozjin wordt helemaal opgeslorpt door zijn eindeloze pr-campagne”, aldus de bron van ‘VChK-OGPU’. “Hij let niet meer op en controleert het werk van zijn personeel niet meer. Daarop begonnen zijn bedrijven op voorstel van Chekalov op verschillende manieren activa te stelen.”

Dode zielen

Dat zou gebeuren op de meest doortrapte manieren. Zeer courant is het creëren van zogenaamde “dode zielen” - lees: valse werknemers - waarvoor elke maand een salaris geïncasseerd wordt. Het zijn doorgaans financiers en mensen in de boekhouding die op deze manier geld verdienen.

Volledig scherm Prigozjin net na zijn muiterij tegen Moskou eind juni. © REUTERS

“In sommige departementen werken 30 tot 40 van zulke valse werknemers”, aldus de bron. “Vermenigvuldig dat met het gemiddelde salaris van een werknemer (tussen 50.000 en 100.000 roebel of 490 en 980 euro, red.) en je zal verbaasd staan over het resultaat. En dat is een MAANDELIJKS bedrag.”

Goudmijn

Voor veiligheidspersoneel is er een andere “interessante regeling”. “Het is een even grote goudmijn", gaat de bron verder. “Ze plunderen het budget van Prigozjin en verdienen geld met het aankopen van materiaal. En dat terwijl ze gedekt worden door diezelfde hulpsheriff van Prigozjin, Valery Chekalov.”

Prigozjin zou aanvragen krijgen voor de aankoop van apparatuur voor zijn veiligheidsdienst. Het zou gaan om buitenlands materiaal dat “erg duur" is. Daarop zou hij een budget toekennen en als “bewijsmateriaal” een vals ontvangstbewijs voorgelegd krijgen. Terwijl er in werkelijkheid niets is aangekocht.

Volledig scherm Wagner is zeer populair in Afrika, onder meer hier in Niger. © Telegram

Zelfs voor personeel in de laagste echelons is er iets te rapen. Zij stelen bijvoorbeeld smartphones en verkopen die dan op advertentiesite Avito, het Russische equivalent van eBay.

Prigozjin liet deze week nog van zich horen in een videoboodschap. Daarin leek hij in een woestijnachtig gebied te staan en vertelde hij dat hij nu de strijd aangaat met jihadisten in Afrika. Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) lijkt het erop dat hij probeert om de aanwezigheid van Wagner in Afrika te vergroten met als doel zijn organisatie “als een coherente en onafhankelijke organisatie” overeind te houden. Sinds het beleg van Bachmoet en zijn muiterij eind juni lijkt ze immers fel verzwakt.

KIJK. Wagnerbaas: “We maken Rusland groter en Afrika vrijer”

Wagner zoekt ook nieuw personeel in Afrika en het Midden-Oosten. Dat zal wel minder verdienen dan in Oekraïne. Zo is er een maandelijks salaris van 150.000 roebel (1.470 euro) voor een job in het Midden-Oosten en 195.000 tot 250.000 roebel (1.910 euro tot 2.450 euro) voor een job in Afrika. In Oekraïne is dat sinds begin dit jaar standaard 240.000 roebel (2.350 euro). “De aanzienlijke daling komt overeen met recente berichten dat Wagner het financieel moeilijk heeft en mogelijk personeel verliest als gevolg van salarisverlagingen”, aldus nog ISW.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.