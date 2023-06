Terwijl uit oerwoud geredde kinderen in het ziekenhuis aansterken, barst binnen familie strijd om de voogdij los

“Dankzij cassave­meel en kennis van Lesly over niet-giftige vruchten”: hoe 4 kinderen 40 dagen lang konden overleven in de jungle

Het lijkt wel een Hollywood-blockbuster: een Colombiaans gezin vertrekt uit het primitieve Amazonegebied in de hoop op een beter leven in de hoofdstad. De papa had alles geregeld. Zijn vrouw en kinderen (11 maanden, 4, 9 en 13 jaar) vliegen over, tot de motor het begeeft en het vliegtuigje crasht. De moeder en piloot sterven. De vier jonge kinderen moeten moederziel alleen overleven in de jungle. 40 dagen houden ze dat vol. Een reconstructie, met een heldenrol voor de 13-jarige Lesly.