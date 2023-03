Terwijl Noord-Korea kreunt onder voedseltekorten: dochter van Kim Jong-un gespot met Dior-jas van 1.700 euro

SHOWBIZZ 'The Voice of Hol­land’-deelnemer doet boekje open over Marco Borsato: “Hij beloofde mij de finale”

Marco Borsato (56) wordt niet vervolgd voor zijn vermeende misstanden bij de tv-show ‘The Voice of Holland’. En daar is niet iedereen mee gediend. Zo doet oud-deelneemster Babette van Vugt, die in 2012 en 2015 kandidaat was bij de talentenjacht, haar boekje over het jurylid open in de YouTube-show ‘En Dan?’. Ze beweert onder meer dat de zanger haar beloofde dat ze sowieso naar de finale mocht gaan. “Ik voelde me echt heel vernederd.”