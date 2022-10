Terwijl hij in schuilkelder verbleef, ontwikkelde Igor (17) drone die landmijnen opspoort: “We hoorden voortdurend explosies”

Oorlog in OekraïneOp amper 17-jarige leeftijd heeft de Oekraïense tiener Igor Klymenko een drone ontwikkeld die landmijnen kan opsporen. Hij legde de laatste hand aan het toestel in een schuilkelder op het Oekraïense platteland, waar hij met zijn familie ging schuilen tegen Russische aanvallen. De pientere jongen won met zijn uitvinding de Global Student Prize, die vorige week in New York werd uitgereikt. De prijzenpot van 100.000 dollar (ruim 102.300 euro) wil Igor deels gebruiken om zijn drone verder te ontwikkelen.

De Oekraïner was negen jaar toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde. Toen al wou hij iets doen om zijn land te helpen. De jongen kwam informatie over de wereldwijde landmijnencrisis tegen en die bleef aan hem kleven. Twee jaar geleden schoot de Oekraïense student in actie en begon hij met de ontwikkeling van een drone die landmijnen kan opsporen. Het prototype stond nog niet op punt toen de Russen op 24 februari zijn land binnenvielen.

Schuilkelder

Na de start van de oorlog vluchtte Igor met zijn familie van Kiev naar het platteland. Samen met acht anderen verbleef hij wekenlang in een schuilkelder terwijl rondom hen de gevechten in alle hevigheid woedden. “We hoorden voortdurend explosies, raketten, vliegtuigen,... Het was echt moeilijk om ons te concentreren, om niet aan de oorlog te denken", vertelt Igor in het wetenschappelijk tijdschrift Smithsonian Magazine.

Na drie weken zette de tiener z'n tanden opnieuw in z'n uitvinding: de Quadcopter Mines Detector. “Ik begon te denken dat ik niet kon opgeven. Ik moest doorzetten. Landgenoten verdedigen Oekraïne, mijn familie en mezelf. Ik zou hen moeten helpen”, was zijn drijfveer. En zo geschiedde. Igor bouwde twee prototypes van het toestel en kreeg er in zijn land twee patenten voor toegekend. Vorige week werd zijn uitvinding in New York bekroond met de Global Student Prize.

Een deel van het prijzengeld van 100.000 dollar (omgerekend ruim 102.300 euro) wil Igor - die intussen aan de Universiteit van Alberta in Canada studeert - gebruiken om zijn uitvinding verder te finetunen. De drone wil de student in de toekomst nog uitrusten met een verfsysteem. Plaatsen waar landmijnen worden gevonden, zouden zo meteen gemarkeerd kunnen worden. Idealiter kan zijn onbemand vliegtuigje op termijn ook zelf de landmijnen uitschakelen.

Hoe werkt het?

Hoe zijn uitvinding werkt? Simpel gezegd registreert de drone gps-coördinaten alvorens aan zijn vlucht te beginnen. Vervolgens stelt de bestuurder de lengte en breedte in van het gebied dat het toestel dient te scannen. Cruciaal onderdeel van de drone is een metaaldetector. Wanneer die tijdens de vlucht een landmijn detecteert, wordt een infraroodsignaal naar de bestuurder van de drone gestuurd. Aan de hand van onder meer het tijdstip van de start van de scan, het moment dat de landmijn werd gespot en de snelheid van de drone kunnen de coördinaten van de ingegraven bom tot op twee centimeter nauwkeurig worden berekend.

Igor hoopt dat het leger zijn uitvinding ooit zal gebruiken in actieve oorlogsgebieden of voor het ontmijnen van gebieden na een conflict. Ondertussen blijft de Oekraïner zijn Quadcopter Mines Detector verder verfijnen. “Het kan niet alleen levens redden, maar ook studenten inspireren”, meent de jongeman. Naar eigen zeggen kan zijn parcours anderen aanzetten vol te houden, ongeacht de uitdagingen waar ze voor staan. “Want dat kan de wereld veranderen”, werpt hij nog op.

