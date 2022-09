Terwijl de Chinese economie vertraagt, boekt één industrie recordwinsten: Covid-testindustrie

Andon Health, dat Covid-testkits zowel in binnen- als buitenland levert, meldde dat zijn nettowinst in de eerste zes maanden van 2022 met bijna 28 procent omhoogschoot tot 2 miljard euro. Dit was de grootste stijging die door een beursgenoteerde onderneming op het Chinese vasteland werd opgetekend.

Het bedrijf profiteert niet alleen van China’s agressieve testcampagne in eigen land, maar ook van de enorme vraag in de Verenigde Staten, aangezien zijn iHealth Lab onlangs Amerikaanse overheidscontracten in de wacht sleepte voor de levering van antigeensneltesten. Andere testmakers noteerden voor de eerste zes maanden van het jaar nettowinststijgingen van 55% en 376%.

Eindeloze Covid-tests, door de overheid opgelegde lockdowns en grensbeperkingen hebben de Chinese economie zwaar getroffen. Het BBP groeide in het tweede kwartaal slechts met 0,4%, het traagste tempo in meer dan twee jaar. Grote investeringsbanken hebben hun groeiprognoses voor China voor het hele jaar verlaagd tot 3% of minder, wat veel lager is dan de officiële doelstelling van 5,5% die de regering eerder dit jaar heeft vastgesteld.

11,5 miljard tests

Vanaf het begin van de pandemie tot april 2022 zijn er volgens de regering in China 11,5 miljard tests uitgevoerd. Dat cijfer kan sindsdien aanzienlijk zijn gestegen, aangezien analisten van Soochow Securities onlangs hebben geraamd dat in de drie maanden van april tot juni 10,8 miljard tests zijn uitgevoerd. De kosten kunnen een zware last betekenen voor de financiën van de Chinese regering, die al een klap hebben gekregen door de instortende vastgoedverkoop. In mei maakten ambtenaren in Peking duidelijk dat provinciale en stedelijke overheden de kosten voor regelmatige Covid-tests moesten dragen.

Ervan uitgaande dat grote Chinese steden, waar 30% van de bevolking woont, tweemaal per week Covid-tests uitvoeren, kunnen de directe testkosten vanaf mei tot het einde van het jaar in totaal 200 miljard yuan (bijna 30 miljard euro) bedragen.