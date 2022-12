Terwijl China de coronarestricties versoepelt, versterkt het de greep op demonstranten

Terwijl China de lockdownmaatregelen een beetje versoepelt, versterkt het tegelijkertijd de greep op demonstranten. Via het blokkeren van onder meer VPN-verbindingen worden ook alternatieve routes naar het internet afgesneden. Daarnaast volgt de overheid protesterende Chinezen via data van hun mobiele telefoons. Dat blijkt onder meer uit gelekte instructies.

De Chinese autoriteiten hebben het hoogste “nood-respons”-niveau van censuur ingesteld, zo staat in instructies die op ‘China Digital Times’ zijn gepubliceerd. Die website opereert vanuit het buitenland en deelt nu integraal de gelekte censuurinstructies die door de Chinese autoriteiten aan Chinese media werden uitgevaardigd.

Volledig scherm Politieagenten houden een demonstrant vast tijdens een protest in Shanghai. © AP

Daarin worden onder meer alle platforms verzocht om producten die de Chinese firewall omzeilen ‘op te ruimen’. Het gaat dan bijvoorbeeld om VPN-verbindingen: versleutelde verbindingen die er onder meer voor zorgen dat je locatie onzichtbaar is.



Apps die de online censuur omzeilen, moeten verwijderd worden uit app-stores en zoekmachineresultaten die aan dat onderwerp relateren worden weggehaald. Elke dag voor 12.00 uur moeten de platforms bovendien hun feedback over de afgelopen 24 uur indienen. Naast de geïntensiveerde censuur gebruikt China mobiele data om inwoners die tegen de strenge covidbeperkingen in Peking protesteerden, te traceren. Dat meldt ‘CNN’ op basis van een opname van een telefoongesprek tussen een demonstrant en de politie.

Demonstraties

Afgelopen week vonden in China ongekende protesten plaats tegen het ‘zerocovidbeleid’ waar China halsstarrig aan blijft vasthouden. De bijna drie jaar durende pandemie heeft daardoor nog altijd grote gevolgen voor het dagelijks leven in China, waar met zeer strenge coronamaatregelen wordt geprobeerd om uitbraken in te dammen. De protesten voor meer vrijheid volgden na een fatale brand in Urumqi. De strenge lockdown in de stad zou de reddingsoperatie voor de flatbewoners hebben bemoeilijkt.

KIJK. De felle protesten in China begonnen in Urumqi, nadat tien mensen omkwamen bij een flatbrand

De verregaande en alom bekritiseerde coronamaatregelen vallen samen met een tragere groei van de Chinese economie, wat ook voor frustratie heeft gezorgd. Sommige demonstranten riepen ook op tot grotere (politieke) vrijheid, en bekritiseerden zelfs de autoritaire heerschappij van Xi Jinping.

De demonstraties worden streng gecensureerd, maar veel inwoners hebben via VPN-verbindingen toch toegang weten te krijgen tot niet-Chinees nieuws en socialemedia-applicaties die in China verboden zijn. De gelekte instructies voor het aanpakken van dergelijke methoden om de censuur te omzeilen zijn afkomstig van de Chinese ‘cyberspace’-dienst, en kondigden een ‘Level I Internet Noodtoestand Reactie, het hoogste niveau van content management’ aan.

Volledig scherm Chinese medewerkers in de strijd tegen de pandemie dragen pakken om verspreiding van het virus tegen te gaan in Peking. © Getty Images

Versoepelingen

Meerdere steden in China hebben vandaag hun coronamaatregelen verder versoepeld na de grote protesten tegen het beleid. Zo hoeven inwoners van sommige plaatsen zich niet meer dagelijks te testen en bij een besmetting mogen zij thuis in isolatie in plaats van in speciale isolatiecentra van de overheid, zo melden staatsmedia. Naar verwachting worden de maatregelen de komende dagen landelijk uitgerold.

Verder is in de steden Chengdu en Tianjin een negatieve testuitslag niet meer verplicht voor reizigers van de metro. Peking schaft deze maatregel maandag af. Sommige supermarkten in de hoofdstad eisen geen negatieve test meer van hun klanten. In één regio is een bericht verzonden aan alle inwoners dat zij die geen “sociale activiteiten” hebben, zoals aan huis gebonden ouderen en heel kleine kinderen, niet langer regelmatig getest hoeven worden. Ook in andere steden vinden versoepelingen plaats.

KIJK. Chinese arbeiders vluchtten vorige maand voor strenge coronamaatregelen in de Foxconn-fabriek in de stad Zhenghou - dat is de grootste iPhone-fabriek ter wereld