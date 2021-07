Terugtrekking Amerikaanse troepen uit Afghanistan “eind augustus afgerond”

Portugal neemt nieuwe maatrege­len: avondklok uitgebreid, certifi­caat nodig voor restaurant­be­zoek binnen in weekend

21:14 Portugal neemt maatregelen na een snelle stijging van het aantal coronagevallen. Vakantiegangers die in een hotel of andere accommodatie willen verblijven, hebben vanaf zaterdag een negatieve coronatest nodig, een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld. De regel geldt ook als je vrijdagavond of in het weekend binnen wil eten in een restaurant in gemeenten met een grote kans op een besmetting.