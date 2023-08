TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Twee Russische generaals op één dag overleden na onduidelijke “ziekte”

Volgens Russische media is vandaag niet alleen de Russische kolonel-generaal Gennady Zhidko (58) overleden na een "langdurige ziekte", maar ook de voormalige luitenant-generaal van de Federale Veiligheidsdienst (FSB) - Gennady Lopyryov - is gestorven door een "ziekte" . Lopyryov werd in 2017 veroordeeld tot tien jaar cel wegens het ontvangen van 6 miljoen Roebel aan smeergeld.

In Washington wordt dezelfde analyse gemaakt. De Russische aanvallen bewijzen dat president Vladimir Poetin zich niets aantrekt van de mondiale voedselzekerheid , zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. "Dit is onaanvaardbaar."

Sinds het aflopen van de graandeal wil Rusland opnieuw de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee blokkeren. Sindsdien vormt de Donau een belangrijke alternatieve route. Verschillende havens langs de rivier werden evenwel door Rusland vanuit de lucht aangevallen. Zo ook afgelopen dinsdagnacht. Volgens Zelensky gaat het om aanvallen tegen "de mondiale voedselbevoorrading". "Elke Russische aanval tegen deze havens brengt een slag toe aan de mondiale prijzen van levensmiddelen en aan de sociale en politieke stabiliteit in Afrika en Azië", klonk het.

Vorige week maakte Oekraïne bekend dat het "tijdelijke" corridors op de Zwarte Zee had geopend voor het transport van Oekraïens graan over zee. "Het eerste civiele schip heeft de nieuwe Oekraïense humanitaire corridor in gebruik genomen", bevestigde Zelensky woensdagavond. De eer was voor het Duitse schip Joseph Schulte.

Het was de minister van Infrastructuur van Oekraïne, Oleksandr Kubrakov, die eerder op de dag bekendmaakte dat een containerschap de haven van Odessa verlaten had om via "de tijdelijke corridor die voor civiele schepen is ingesteld" naar de Bosporus te varen. Nochtans had Rusland er na het verstrijken van de graandeal vorige maand mee gedreigd om elk schip dat vanuit of naar een Oekraïense haven vaart als potentieel militair doelwit te beschouwen. Als reactie deed Kiev hetzelfde met schepen vanuit of naar Oekraïense havens die door Rusland bezet worden.

Het vertrek van een eerste vrachtschip vanuit de haven van Odessa aan de Zwarte Zee naar de Bosporus via een door Kiev aangelegde alternatieve zeeroute , "is een belangrijke stap voor het herstel van de vrije vaart op de Zwarte Zee ". Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag gezegd op X, het vroegere Twitter.

NAVO bevestigt standpunt over Oekraïne na verspreking kabinetschef Stoltenberg

De NAVO heeft woensdag bevestigd dat haar standpunt ten aanzien van Oekraïne en de territoriale integriteit van het land onveranderd blijft. Dinsdag was daar twijfel over ontstaan nadat de kabinetschef van secretaris-generaal Jens Stoltenberg had gezegd dat de toegang van Oekraïne tot de militaire alliantie vergemakkelijkt zou kunnen worden als het land delen van zijn grondgebied aan Rusland afstaat. Dat was een "fout", klinkt het nu.

"De positie van de NAVO is duidelijk en is niet gewijzigd", zei een woordvoerder woensdag aan het Spaanse persagentschap EFE. "Zoals de NAVO-leiders reeds herhaald hebben tijdens hun top in Vilnius in juli, steunen we voluit de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne." Het land kan zolang dat nodig is op de steun van de NAVO rekenen en zal zelf beslissen "wanneer en in welke omstandigheden er sprake is van vrede", zei de woordvoerder. "Het is ook duidelijk dat er veiligheidsgaranties nodig zijn om er zeker van te zijn dat de oorlog niet herhaald wordt."

Het was de kabinetschef van Stoltenberg, zijn Noorse landgenoot Stian Jenssen, die dinsdag tijdens een politiek forum in zijn thuisland de knuppel in het hoenderhok gooide. "Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn dat Oekraïne een deel van zijn grondgebied afstaat, waarna het in ruil tot de NAVO kan toetreden", zei hij volgens de lokale krant VG. De Oekraïense autoriteiten reageerden meteen heel hevig. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev noemde het geschetste scenario 'totaal onaanvaardbaar'.

Jenssen zelf kroop woensdagochtend door het stof. "Mijn verklaring over dit onderwerp maakte deel uit van een bredere discussie over de mogelijke toekomstscenario's in Oekraïne, en ik had dit niet op deze manier mogen zeggen. Dat was een fout."