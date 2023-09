TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Russische aanvallen "zeer dicht” bij grens van NAVO-lidstaat Roemenië: “We zijn bezorgd”

De Roemeense premier herhaalde die boodschap. "Er zijn geen brokstukken, drones of andere tuigen die in Roemenië zijn geland", zei hij. "We hebben volledige controle over ons luchtruim. We hebben absoluut alles gecontroleerd en ik kan de bevolking geruststellen".

Sinds de opschorting van de graandeal in juli heeft Rusland zijn bombardementen opgevoerd in de zuidwestelijke regio van Oekraïne die grenst aan Roemenië. Daar bevinden zich havens en andere infrastructuur die van vitaal belang zijn voor de handel.

Kim reist zelden naar het buitenland en heeft Noord-Korea al ruim vier jaar niet verlaten. Zijn reizen naar het buitenland gaan doorgaans gepaard met veel geheimzinnigheid en zware beveiliging. De verwachting is dat de Noord-Koreaanse dictator voor zijn ontmoeting met Poetin per gepantserde trein naar Vladivostok zal reizen, een Russische stad niet ver van Noord-Korea.

De Amerikanen denken dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deze maand naar Rusland reist om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten . Dit overleg zal volgens de VS gaan over onder meer wapens voor het Russische leger in Oekraïne. Het Kremlin zegt de ontmoeting niet te kunnen bevestigen. "We hebben hier niks over te zeggen", aldus een zegsman dinsdag.

Noord-Korea en Rusland voeren volgens de VS onderhandelingen over onder meer munitie en andere benodigdheden voor de strijd in Oekraïne . Ze zouden daarbij "vooruitgang boeken", zei een woordvoerder van het Witte Huis vorige week. De VS hebben Noord-Korea opgeroepen de onderhandelingen te stoppen.

De Verenigde Staten waarschuwen Noord-Korea voor consequenties als het wapens aan Rusland gaat leveren voor de oorlog in Oekraïne. "Hiervoor zullen zij in de internationale gemeenschap een prijs betalen", aldus nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

De dam, die zich bevindt in een gebied onder Russische controle in de Oekraïense regio Cherson, werd op 6 juni verwoest. Daardoor kwamen talloze gebieden onder water te staan . Kiev beschuldigde Moskou van de verwoesting, maar Rusland ontkende de beweringen.

De Oekraïense regering komt drie maanden nadat de Kachovka- stuwdam in het zuiden van Oekraïne verwoest werd met cijfers over de omvang van de schade. Zo zijn er tot nu toe 32 doden geteld en zijn 28 anderen gewond geraakt , zei het Oekraïense ministerie van Defensie dinsdag. 39 mensen zijn nog altijd vermist.

Tegen de achtergrond van de oorlog in buurland Oekraïne is Polen begonnen met een massale herbewapeningscampagne , waarbij gevechtsvliegtuigen, zware tanks en gevechtshelikopters worden gekocht.

De NSM is een subsonische raket met een bereik van meer dan 185 kilometer , die kan worden afgevuurd vanaf verschillende marine- of landplatformen, tegen doelen op zee of op het land.

De wijk Graivoron was in het voorjaar het toneel van een gewapende inval die werd opgeëist door pro-Oekraïense Russische nationalistische strijders, waardoor de Russen op eigen bodem moesten vechten om de aanval af te slaan.

"Bij een nieuw bombardement op het dorp Kozinka in het district Graivoron is een burger overleden", zei gouverneur Vjatsjeslav Gladkov op Telegram. Hij voegde er aan toe dat het slachtoffer overleed voordat hulp arriveerde. Volgens dezelfde bron raakte ook een vrouw gewond aan haar dijbeen door granaatscherven.

Dinsdag is een burger gedood toen een Russisch dorp aan de Oekraïense grens werd beschoten door Oekraïense troepen. Dat meldt de gouverneur van Belgorod. Die grensregio in het westen van Rusland is de afgelopen maanden het doelwit van artillerievuur, drone)aanvallen en gewapende invallen van pro-Oekraïense Russische strijders .

Tijdens de ontmoeting met Poetin sprak Erdogan de hoop uit de graandeal snel weer te herstellen. Rusland stapte in juli uit de deal omdat Russische landbouwproducten nog steeds onderhevig waren aan exportbeperkingen, waardoor Oekraïne volgens Moskou een oneerlijk voordeel had. Erdogan speelde een sleutelrol bij het tot stand brengen van de deal.

Podoljak stelt dat Rusland er geen baat bij heeft om de graandeal, waaronder Oekraïne veiligheidsgaranties kreeg om onder andere graan te kunnen transporteren over de Zwarte Zee, weer van kracht te maken. Volgens Podoljak is Rusland uit op het afsnijden van Oekraïne van de wereldmarkt . "Waar precies is de ruimte voor Oekraïne om zich 'zachter' op te stellen?", aldus Podoljak. "Laten we realistisch zijn en stoppen met het hebben over niet-bestaande opties."

Erdogan had gezegd dat de graandeal tussen Rusland en Oekraïne weer nieuw leven kon worden ingeblazen als Oekraïne zich een "zachtere houding" aan zou meten richting Rusland. Poetin stapte in juli uit de graandeal.

De president was een dag eerder ook al in de oostelijke regio Donetsk , waar Bachmoet ligt. Toen trok hij naar eigen zeggen een dag lang op met troepen. "Ik ben trots op ze allemaal", verklaarde Zelensky toen op sociale media.

In en rond Bachmoet, dat voor de Russische invasie circa 70.000 inwoners telde, vonden maandenlang zware gevechten plaats voordat de stad in mei viel. Volgens de Oekraïense regering is sinds het begin van het tegenoffensief begin juli rond Bachmoet zo'n 47 vierkante kilometer grond heroverd .

"Sterke Oekraïners! Moeilijke taken! En zeer belangrijke resultaten voor Oekraïne, onze vooruitgang en de vernietiging van de bezetters", aldus Zelensky op sociale media. In hetzelfde bericht bedankt hij iedereen die vecht voor de Oekraïense staat.

De Oekraïense regering zegt bij herhaling dat de strijdkrachten wel degelijk vooruitkomen in de strijd, al is ook duidelijk dat het langzaam gaat. "Ondanks alles en ongeacht wat iedereen zegt, rukken we op", schreef de Oekraïense president Volodymyr Zelensky afgelopen weekend op Telegram.

Oekraïne boekt volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe geen vooruitgang in het offensief tegen Rusland. "De Oekraïense strijdkrachten hebben op geen enkel front hun doelen bereikt", zegt hij in een verklaring die het ministerie heeft verspreid. Hij erkende wel dat zijn manschappen het ook moeilijk hebben .

Oorlog in Oekraïne veroorzaakt piek in aantal slachtoffers van clustermunitie

In 2022 werden 1.172 mensen gedood of verwond door clusterbommen. Dat staat in een nieuwe Cluster Monitor van ngo Handicap International. Het gaat om het hoogste cijfer sinds het begin van de monitoring in 2010, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Ongeveer 95 procent van de slachtoffers van clustermunitie waren vorig jaar burgers. Veruit de meeste slachtoffers vielen door gerichte clusterbomaanvallen, maar er werden ook 185 mensen het slachtoffer van een ongeluk met restanten van clustermunitie.

Het hoge aantal slachtoffers is onder meer het gevolg van de inzet van clusterbommen in Oekraïne, door zowel Russische als Oekraïense troepen, zegt Handicap International. In dat land werden vorig jaar 916 slachtoffers geregistreerd, maar mogelijk zijn er nog veel meer niet geregistreerde gewonden en doden.

Daarnaast waren er ook clusterbomaanvallen in Myanmar en Syrië. In nog eens vijf landen vielen slachtoffers door restanten van clustermunitie. Het gaat om Jemen, Irak, Laos, Libanon en Azerbeidzjan. Ook in Syrië en Oekraïne werden burgers geraakt door restanten van clusterbommen.

Handicap International veroordeelt het gebruik van clusterbommen in Oekraïne en roept alle partijen in het conflict op om daar onmiddellijk mee te stoppen. De ngo veroordeelt onder meer de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne. "De beslissing van de Verenigde Staten ondermijnt de eerder geleverde inspanningen om dit barbaarse wapen te bannen en schept een precedent van 'overmacht': geen enkele situatie of context rechtvaardigt het gebruik van clusterbommen", zegt expert ontwapening en civiele bescherming bij Handicap International Alma Taslidžan.

Clustermunitie is verboden volgens het Oslo-verdrag dat dateert uit 2008 en intussen door 123 landen is ondertekend. Een clusterbom functioneert als een soort container voor een lading mini-explosieven en is ontworpen om over grote gebieden te worden verspreid, waardoor ze vaak terechtkomen in bevolkte regio's. Bovendien ontploft tot 40 procent niet bij impact, en kunnen ze dus nog tot jaren na het conflict mensen doden en verminken. Tussen 11 en 14 september vindt er een top plaats voor de landen die het Oslo-verdrag hebben ondertekend in het Zwitserse Genève.