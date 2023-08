TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Dodental bij ontploffing in fabriek nabij Moskou kan nog fors oplopen: "Al lichaamsdelen gevonden van mogelijk 10 mensen”

Film Barbie komt ook uit in Saoedi-Ara­bië

De film Barbie komt toch uit in Saoedi-Arabië. Dat meldt ‘The Hollywood Reporter’. De film zou in eerste instantie niet door de censuur heen komen. Maar de film wordt nu in augustus toch toegestaan in de bioscopen in het land. Het is nog niet duidelijk of er ook aanpassingen zijn gedaan in de film.