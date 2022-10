Terugkeer Boris Johnson naar Downing Street 10 wordt met uur waarschijnlijker na vertrek brokkenpiloot Liz Truss

Tankwagen crasht op spoorweg in Mexico: omringende woonwijk gaat in vlammen op

In de Mexicaanse stad Aguascalientes zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd nadat een tankwagen is gecrasht. De bestuurder wilde een spoorweg oversteken, maar dat liep fout af. De brandstof lekte uit de tankwagen en zette de hele buurt in vuur en vlam. Meer dan 300 woningen zijn vernield. Ook de spoorweg staat in brand waardoor de trein gewoon door de vuurzee moet rijden.

