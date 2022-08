Teruggevonden skelet op Zwitserse gletsjer geïdentificeerd

Politie opent vuur op bevolking in Madagaskar: 14 doden en 28 gewonden

In Madagaskar zijn maandag 14 doden en 28 gewonden gevallen nadat de politie het vuur opende op de bevolking. Dat gebeurde toen bewoners een politiekantoor probeerden binnen te geraken uit ongenoegen over een verdwijningszaak, melden lokale bronnen aan AFP. Het incident vond plaats in het oostelijke district Ikongo.

17:19