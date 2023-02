Teruggevonden lichaamsdelen in stadspark Parijs zijn van vrouw die negen dagen geleden als vermist werd opgegeven

42-jarige vrouw na meer dan negen dagen levend vanonder puin gehaald, Nederlands team haalt nog 4 overleven­den onder brokstuk­ken uit

Er blijven miraculeuze reddingen plaatsvinden in Turkije: een 77-jarige vrouw is 212 uur na de aardbeving in het land alsnog levend uit haar hachelijke situatie bevrijd in de provincie Adiyaman. En ze is niet de enige. In de stad Kahramanmaras werd er zelfs na 222 uur nog een vrouw (42) levend van onder de brokstukken gehaald.