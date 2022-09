Terug van weggeweest: Berlusconi (86) wint zitje in senaat

Net op tijd om zijn 86e verjaardag te vieren, maakt de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi zijn terugkeer in de Italiaanse politiek, door een zetel in de Senaat te veroveren, bijna tien jaar nadat hij een verbod kreeg om een openbaar ambt te bekleden vanwege een veroordeling wegens belastingfraude.

Berlusconi, die van persoonlijke comebacks al drie decennialang zijn handelsmerk maakt, werd zondag in de noordelijke stad Monza met meer dan 50% van de stemmen herkozen in het Italiaanse Hogerhuis. Hoewel zijn partij over het geheel genomen terrein verloor in vergelijking met de algemene verkiezingen van 2018, deed ze het beter dan verwacht.

“Het herwinnen van een zetel in de Senaat was een soort persoonlijke wraak voor Berlusconi, na alle juridische problemen die hij heeft doorgemaakt,” zei Massimiliano Panarari, politiek analist aan de Mercatorum Universiteit van Rome. In 2013 schorste de Senaat Berlusconi vanwege een veroordeling voor belastingfraude in verband met zijn mediabedrijf, en kreeg hij een verbod van zes jaar om een openbaar ambt te bekleden. Nadat hij een taakstraf had uitgezeten, bepaalde een rechtbank dat hij weer een openbaar ambt mocht bekleden en won hij in 2019 een zetel in het Europees Parlement.

Zijn derde en laatste premierschap was abrupt geëindigd in 2011, toen de financiële markten het vertrouwen verloren dat de miljardair-mediamagnaat de Italiaanse financiën kon beheren tijdens de Europese staatsschuldencrisis.

Gisteren won de coalitie rond de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni de Italiaanse parlementsverkiezingen:

Berlusconi’s centrumrechtse partij Forza Italia - die in de jaren negentig een pionier was in de populistische politiek in Italië - behaalde zondag iets meer dan 8% in de stemming, die werd gedomineerd door zijn bondgenoot Giorgia Meloni. Zij is nu klaar om de eerste extreem-rechtse regering van het land sinds de Tweede Wereldoorlog te leiden.

Het was een beter dan verwacht resultaat voor Forza Italia, hoewel het nog steeds een aanzienlijk verlies van steun betekende in vergelijking met de 14% van de stemmen die het bij de verkiezingen van 2018 haalde. De partij is de afgelopen decennia zwakker geworden, getroffen door de juridische problemen van Berlusconi en zijn terugkerende gezondheidsproblemen, maar blijkt voorlopig te overleven.

Poetin

Hij zorgde laat in zijn campagne wel nog voor ophef toen hij de inval van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne leek te rechtvaardigen door te zeggen dat hij daartoe werd gedwongen door pro-Moskou separatisten in Donbas. “De troepen zouden binnenkomen, binnen een week Kiev bereiken, de regering van Zelenskiy vervangen door fatsoenlijke mensen en dan vertrekken”, zei Berlusconi tegen zijn favoriete late-night talkshowhost. Later krabbelde hij terug en zei dat zijn woorden “te simpel” waren.

Berlusconi heeft een lange, vriendschappelijke geschiedenis met Poetin: hij heeft de Russische leider vermaakt in zijn villa’s op Sardinië en bezocht zelfs de Krim met Poetin in 2014 nadat de Russische leider het schiereiland van Oekraïne had geannexeerd.

Berlusconi was niet de enige winnaar in het huishouden. Berlusconi’s 32-jarige vriendin, Marta Fascina, kreeg ook een zetel in het lagerhuis van het parlement, na het winnen van de stemming in het Siciliaanse kiesdistrict Marsala, ondanks het feit dat ze zich tijdens de campagne nooit op het zuidelijke eiland heeft laten zien.

