Terroristen blazen zichzelf op in Pakistaanse moskee: zeker 30 doden, 60 gewonden

De sjiitische minderheid in Pakistan vertegenwoordigt ongeveer 16 procent van de bevolking van meer dan 225 miljoen inwoners. Ze is vaak het doelwit van soennitische extremisten. Sinds de islamitische taliban in buurland Afghanistan de macht hebben gegrepen, is het aantal aanvallen in het grensgebied in Pakistan nog toegenomen. De aanslagen worden doorgaans opgeëist door onder meer terreurgroep Islamitische Staat (IS) en de Pakistaanse taliban.