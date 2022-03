Terrorist steekt vier mensen dood in buurt van Israëlisch winkelcentrum, buschauffeur schakelt hem uit

Oekraïense Opperrab­bijn hekelt Russische oorlogsre­to­riek: “Wij hebben geen denazifica­tie nodig, zíj wel”

De Opperrabbijn van Oekraïne (joodse leider van het land, n.v.d.r.) is nog steeds in Kiev. Moshe Reuven Azman probeert vanuit de Oekraïense hoofdstad vluchtelingen te helpen door ze onderdak te bieden in zijn synagoges of evacuaties op poten te zetten. Dat Rusland regelmatig beweert Oekraïne te willen “denazificeren” met zijn “militaire operatie”, stuit de Rabbijn tegen de borst. “Russische troepen die burgers doden, is dat geen fascisme?”, zegt Azman. “Wij hebben geen denazificatie nodig. De Russen wel.”

18:24