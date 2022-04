Terrorist Salah Abdeslam in tranen op proces over aanslagen Parijs: “Ik vraag u mij te vergeven”

Abdeslam ging café in Parijs binnen met explosie­ven­gor­del, maar bedacht zich: “Ik zag de mensen om me heen en zei: ‘Nee, ik ga het niet doen’”

Salah Abdeslam, de belangrijkste beschuldigde op het assisenproces over de aanslagen van november 2015 in Parijs, zegt dat hij de avond van de aanslagen een café is binnengegaan met een explosievengordel. Maar daar heeft hij “zich bedacht”, zei hij woensdag voor het speciale assisenhof in Parijs.

