Terreurverdachte Sofien Ayari licht tipje van de sluier op: “Ik werd gerekruteerd voor missie in Europa”

Op het proces over de terreuraanslagen in Parijs heeft beschuldigde Sofien Ayari iets meer uitleg gegeven over zijn verleden als IS-strijder in Syrië. Hij gaf toe dat hij gerekruteerd werd voor een missie in Europa, maar repte met geen woord over de opdracht die hij toen meegekregen had.

De 28-jarige Tunesiër erkende voor de rechtbank dat hij in december 2014 naar Syrië was getrokken om zich aan te sluiten bij de terreurgroep Islamitische Staat. Hij stelde wel dat het ging om een “hoofdzakelijk politieke” keuze, religieuze motieven had hij naar eigen zeggen niet. Ayari verwees naar de revolutie in Tunesië in 2011 en naar de woede die hij voelde over de situatie in het verscheurde Syrië.

Na zijn aankomst leerde hij op drie à vier weken tijd om te gaan met wapens. In tegenstelling tot andere verdachten gaf Ayari toe dat hij heeft meegevochten in Syrië. “Toen er gevechten waren, namen we eraan deel. En toen de gevechten ophielden, bewaakten we de grenzen van de stad.”

“Aboe... nog iets”

De beschuldigde zegt dat hij na enkele maanden ernstig gewond raakte en naar Raqqa werd gebracht om te herstellen. Toen de voorzitter van de rechtbank vroeg of hij daar gerekruteerd werd voor een “missie” in Europa volgde ook een bevestiging.

Volledig scherm Sofien Ayari. © RV

Over het vervolg van de feiten hield Ayari zich evenwel op de vlakte. Concrete vragen werden ontwijkend beantwoord. Toen de naam van zijn rekruteerder gevraagd werd, antwoordde hij dat het ging om “Aboe... nog iets”.

Twintig jaar cel

Over de aard van zijn opdracht in Europa kon hij al evenmin verklaringen afleggen omdat hij naar eigen zeggen “niet over alle informatie” beschikt. Hij beklemtoonde wel dat hij op 13 november 2015 niet aanwezig was in Parijs: op die dag was hij samen met medebeschuldigde Osama Krayem met een bus vanuit Brussel naar de luchthaven van Schiphol gereisd.

Ayari werd op 18 maart 2016 - vier dagen voor de aanslagen in Brussel - samen met Salah Abdeslam opgepakt. Omdat hij drie dagen eerder betrokken was bij de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, waar Abdeslam zich schuilhield, is hij in België al tot twintig jaar cel veroordeeld.