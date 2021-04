Terreurpropaganda moet binnen uur offline in EU

Platforms als Facebook of YouTube moeten die content binnen het uur in alle lidstaten van de Europese Unie verwijderen wanneer ze van een bevoegde autoriteit een verwijderingsbevel ontvangen. De lidstaten moeten sancties voorzien, rekening houdend met de omvang van het bedrijf.

De platforms worden niet verplicht om zelf alle content te monitoren of filters te installeren. Er zijn ook uitzonderingen voorzien voor content die om educatieve, journalistieke, artistieke of wetenschappelijke redenen online wordt geplaatst.

De Europese Commissie had het voorstel in 2018 op tafel gelegd omdat ze had vastgesteld dat vrijwillige samenwerking met grote techgiganten ontoereikend was wanneer het om terroristische content ging. Eind vorig jaar had het Europees Parlement met de lidstaten een compromis bereikt over de tekst.