Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) meldt dat leider is omgekomen, opvolger benoemd

De leider van Islamitische Staat is gedood tijdens gevechten. Dat meldt een woordvoerder van de terroristische beweging in een audioboodschap op Telegram. De zogenoemd kalief werd gedood “in de strijd tegen de vijanden van God”, klinkt het. Er is al een opvolger aangesteld: Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi , die wordt omschreven als een “veteraan van de jihad”.

Over de omgekomen leider Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi is weinig bekend. Hij werd gedood in een gevecht nadat hij anderen had omgebracht, aldus de woordvoerder. De IS-leider volgde afgelopen maart Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi op, die zichzelf had opgeblazen tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Hij leidde IS sinds 2019. Het Witte Huis verwelkomde vandaag het nieuws dat ook zijn opvolger is gedood.

Volgens de boodschap van IS is al een nieuwe “kalief van de moslims” aangesteld. Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi is de nieuwe leider van de terroristische organisatie. De naam al-Qurashi verwijst naar de stam van de profeet Mohammed. De zelfbenoemde kalief wordt verondersteld van de profeet af te stammen.

IS, ook wel Daesh genoemd, wist na een razendsnelle opgang in 2014 een uitgestrekt grondgebied te veroveren in Irak en in Syrië en pleegde bloedige aanslagen in Europa. Maar door tegenoffensieven in beide landen werd het kalifaat in beide landen omvergeworpen in respectievelijk 2017 en 2019. Daarmee is de slagkracht van de organisatie de afgelopen jaren afgenomen, maar IS is met takken in Azië en Afrika nog actief in tal van landen.

De voorbije jaren werden al verschillende leiders van de organisatie gedood. De eerste leider van IS, Aboe Bakr al-Baghdadi al-Qurashi, werd gedood bij een Amerikaanse operatie in Syrië in 2019. Zijn opvolger Aboe Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, werd in februari uitgeschakeld bij een actie van de speciale strijdkrachten van de VS.

Het Amerikaanse leger meldt dat het Vrije Syrische Leger, dat gebieden in Syrië controleert, de operatie uitvoerde waarbij IS-leider Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi om het leven kwam. Dat gebeurde half oktober in de zuidelijke provincie Daraa en daarbij waren volgens een woordvoerder geen Amerikaanse militairen betrokken. “IS blijft een bedreiging voor de regio”, aldus nog het centrale commando van de VS in de regio.