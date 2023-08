Terreurorganisatie IS kondigt dood leider aan, opvolger is al benoemd

UpdateTerreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft in een audioboodschap de dood van leider Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi aangekondigd. Hij werd bij zijn benoeming als “kalief van de moslims” in november 2022 nog omschreven als “veteraan van de jihad”. Ook maakte de organisatie wereldkundig dat Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi zijn opvolger is.

Een woordvoerder van IS zegt op Telegram dat Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi om het leven gekomen is tijdens een confrontatie met Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) in de Syrische provincie Idlib. Hij specificeerde niet wanneer dat precies gebeurde. Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) is een voormalige lokale tak van Al-Qaida. Al-Qurashi zou gesneuveld zijn toen HTS hem probeerde gevangen te nemen.

De Turkse president Erdogan zei in april al dat de Turkse inlichtingendienst MIT de IS-leider in Syrië had gedood, maar volgens IS klopt dat dus niet.

De nieuwbenoemde leider Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi is de vijfde leider van IS. Al zijn voorgangers zijn door geweld gestorven: de eerste leider van IS, Aboe Bakr al-Baghdadi al-Qurashi, werd gedood bij een Amerikaanse operatie in Syrië in 2019. Zijn opvolger Aboe Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, werd in februari 2022 uitgeschakeld bij een actie van de speciale strijdkrachten van de VS. Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi was pas sinds november aan de macht bij het terreurnetwerk.

Alle IS-leiders al-Qurashi? De naam al-Qurashi verwijst overigens naar de stam van de profeet Mohammed. De zelfbenoemde kalief wordt verondersteld van de profeet af te stammen.

IS, ook wel Daesh genoemd, wist na een razendsnelle opgang in 2014 een uitgestrekt grondgebied te veroveren in Irak en in Syrië en pleegde bloedige aanslagen in Europa. Maar door tegenoffensieven in beide landen werd het kalifaat in beide landen omvergeworpen in respectievelijk 2017 en 2019. Daarmee is de slagkracht van de organisatie de afgelopen jaren afgenomen, maar IS is met takken in Azië en Afrika nog actief in tal van landen. Het sobere en door terreur gekenmerkte bewind van de soennitische moslimextremistische groep is berucht door onthoofdingen en massa-executies.