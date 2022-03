Terreurniveau in Noord-Ierland voor het eerst in twaalf jaar verlaagd

Voormalig Oekraïens parlements­lid vecht mee tegen Rusland

Tetiana Chornovol (42) is een onderzoeksjournaliste, activiste en voormalig parlementslid in Oekraïne. Ze heeft net als vele anderen haar job opgezegd om de wapens op te nemen tegen Rusland. Op beelden is te zien hoe Chornovol in volledige militaire uitrusting videobeelden bekijkt van een Russische tank die ze had geraakt om Kiev te verdedigen.

21 maart