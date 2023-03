Terreurdreiging in Noord-Ierland verhoogd

Al meer dan 30 doden, onder wie drie kinderen, nadat ferry vuur vat op de Filipijnen

Er zijn nu al 31 doden geteld nadat een ferry in brand is gevlogen voor de kust van de provincie Basilan, in het zuiden van de Filipijnen. Dat is donderdag vernomen van de autoriteiten. In het uitgebrande schip zijn nieuwe lichamen aangetroffen. Eerder was sprake van een tiental doden.