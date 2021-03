Terreuraanslag verijdeld in maanden voor Euro 2016: assisenproces gestart in Parijs

Oude landmijn doodt asielzoe­ker in Kroatië

15:18 In Kroatië is een migrant omgekomen toen hij per ongeluk op een landmijn uit de jaren 90 stapte. De explosie vond dicht bij de Bosnische grens plaats. In heel Kroatië zouden er zo’n 17.000 niet-ontplofte landmijnen liggen, vaak afkomstig uit de tijd van de Balkanoorlogen (1912-1913).