Terminal van Kanaaltunnel afgesloten vanwege “verdacht voertuig": Brits leger stuurt explosieven-experts

KIJK. Wolkbreuk doet straten in woeste rivieren veranderen in Hongkong: nooit zo veel neerslag gevallen in één uur tijd

Een wolkbreuk heeft Hongkong helemaal blank gezet. In een uur tijd viel maar liefst 158,1 millimeter en dat is nooit eerder gebeurd. Beelden die gedeeld worden op sociale media laten zien hoe straten in kolkende rivieren veranderen en water de metro in spuit.