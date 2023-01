Teresa (54) overlijdt nadat ze bijna 17 (!) uur moet wachten op ziekenwagen: echtgenoot Matthew getuigt

“Ze was mijn beste vriendin, mijn zielsverwant.” Dat vertelt Matthew Simpson, een 47-jarige Brit die in november zijn vrouw Teresa (54) verloor nadat ze 16 uur en 45 minuten moesten wachten op een ziekenwagen. De man uit Hull wil dat iedereen weet hoe zijn vrouw aan haar lot werd overgelaten en hoe erg het is gesteld met de Britse gezondheidsdienst NHS.

Simpson vertelt aan Sky News hoe zijn vrouw op dinsdag 27 november na de middag onwel werd en verward reageerde. Om 15 uur contacteerde hij de hulpdiensten door aan de Astraline-noodkoord van zijn vrouw te trekken. Teresa leed namelijk aan diabetes en de spierafbrekende ziekte myotone dystrofie, waardoor ze in een rolstoel zat. Hij werd opgebeld, legde de situatie uit en kreeg dan te horen dat de ambulancedienst hem zou contacteren.

Extreem druk

“Drie uur later belden ze en vroegen ze om mijn vrouw te spreken”, zegt hij aan de Hull Daily Mail. Ik hield dus de telefoon bij haar oor, waarna ze vroegen wanneer ze geboren was. Toen ze de datum moest geven, bleef ze maar ‘augustus, augustus, augustus’ herhalen. Ze stelden haar veel vragen. De medewerkers konden ons geen tijdstip geven waarop een ambulance zou komen, want ze hadden het extreem druk.”

“De rest van de dag belde ik dan niet terug, want hoewel ze verward was, leek het niet erger te worden. Ze praatte nog altijd en lachte naar mij. Ik ging rond drie uur ‘s nachts slapen omdat mijn lichaam gewoon op was na die dag. Toen ik rond 7.30 uur wakker werd en bij haar ging kijken, was ze helemaal levenloos. Ze zat in haar rolstoel met haar ogen en mond open. Ik belde meteen 112 en ze bleven aan de telefoon om me te helpen haar te reanimeren. In ongeveer vijf minuten was de ambulance daar.”

Voor God spelen

Teresa stierf een paar uur later in het ziekenhuis van Hull door een hartaanval en een zuurstofgebrek in de hersenen. “Ik ben me bewust van haar ziekte en dat ze in een rolstoel zat, maar als iemand meteen was gekomen, was ze er misschien nog geweest”, zegt Matthew.

“Ik neem de ambulanciers of de artsen bij het Hull Royal Infirmary niets kwalijk, ze waren geweldig en ze deden alles voor haar wat ze konden. Maar het voelt alsof iemand aan een bureau bij de ambulancedienst besliste dat ze geen prioriteit was, dat iemand voor God speelde met haar leven.”

Onder druk

Simpson ziet in zijn beproeving een bewijs van hoe de ambulancedienst zo onder druk staat dat hij gewoonweg niet meer functioneert. “Het is ongehoord dat mensen zo doodgaan omdat ambulances niet op tijd bij hen raken. Echt niet. 16 uur, 22 uur, al die verhalen die je hoort van mensen die wachten op ambulances. Het is verkeerd. Twintig of dertig jaar geleden was dit niet zo.”

Gezondheidsmedewerkers hebben al gewaarschuwd dat wekelijks tot 500 mensen kunnen overlijden als gevolg van vertragingen bij de dringende medische hulpverlening. De Engelse poot van gezondheidsdienst NHS spreekt die cijfers wel tegen en zegt dat de toename van overlijdens mogelijk te wijten zijn aan een combinatie van factoren.

