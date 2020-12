Terdoodveroordeelde die in 2009 executiepoging overleefde, bezwijkt aan coronavirus

Terdoodver­oor­deel­de sterft aan corona

2 mei Een terdoodveroordeelde gedetineerde is donderdag in Arizona gestorven aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Alfonso Salazar (56) overleed in het ziekenhuis waar hij op 21 april naar toe was gebracht, nadat hij eerst was verzorgd in de ziekenboeg van de gevangenis.