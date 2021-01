Ter dood veroordeelde VUB-gastdocent Djalali viert 49ste verjaardag in kleine isoleercel in Iran

Trump: uitspraken tijdens bestorming Capitool waren “volledig gepast”, “25ste amendement vormt nul bedreiging”

12 januari De Amerikaanse president Donald Trump, die onder druk staat om op te stappen nadat zijn aanhangers vorige week het Capitool bestormden, zegt dat er “enorm veel woede" is over de afzettingsprocedure die tegen hem werd opgestart, maar hij wil geen geweld, zei hij vandaag aan journalisten op een legerbasis in Maryland. Zijn opruiende toespraak die hij woensdag eerder op de dag gaf, was volgens de president “volledig gepast”.