Tennessee vraagt Trump om noodhulp na autobom Nashville; mogelijke eigenaar van camper is 63-jarige man

In het centrum van Nashville, de hoofdstad van de countrymuziek, ontplofte gisteren een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving. Er is nog niemand opgepakt en over de achtergronden en motieven is ook nog niets bekend.