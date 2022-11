Tenia (16) krijgt bij noodoproep plots moeder aan de lijn: “Mijn hart brak toen ze zei dat overvallers haar in vriezer staken”

Aantal zeehonden in Waddenzee slinkt, en het is onduide­lijk waarom

Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is in het afgelopen jaar flink afgenomen. De drie landen aan de Waddenzee (Nederland, Duitsland en Denemarken) hebben allemaal aanzienlijk minder pups geteld. Duitsland en Nederland telden ook minder volwassen zeehonden. Het is nog onduidelijk waardoor het aantal dieren zo is gedaald. De drie landen gaan dat nader onderzoeken, aldus het Gemeenschappelijke Wadden Zee Secretariaat in het Duitse Wilhelmshaven.

