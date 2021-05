Telewerken op idyllische plek? Deze Italiaanse steden komen tussen in huur van jouw vakantiehuis

Telewerken is voor velen aan de orde van de dag tijdens de pandemie, maar waarom gewoon thuis aan je bureau werken als je dat ook op een idyllische locatie kan doen? Enkele pittoreske Italiaanse steden willen buitenlandse werknemers helpen om de sprong te wagen. In een poging nieuwkomers te lokken, betalen Santa Fiora in Toscane en Rieti in Lazio tot vijftig procent van de huurkosten van een (vakantie)huis.

De huurprijzen zijn al relatief laag in die regio’s, dus de deal heeft potentieel. Maar vergis je niet, dit is geen betaalde vakantie.

Kandidaten moeten een job hebben, die bijvoorbeeld ook met een laptop op een terras met uitzicht op de olijfgaarden kan uitgeoefend worden. Het maakt niet uit wat geïnteresseerden doen voor de kost, zolang ze maar technisch voldoende onderlegd zijn om vanop afstand te werken.

Zogenaamde ‘smart cities’ zijn tegenwoordig hot en lokale besturen in Italië grijpen de kans aan om overal supersnel internet op poten te zetten en kansen te bieden aan buitenlandse telewerkers. Zo gaat het ook in zijn werk in Santa Fiora, een middeleeuws stadje met 2.500 zielen in het hart van Toscane. Burgemeester Federico Balocchi gelooft dat technologie en telewerk de toekomst van zijn geboorteplaats radicaal kunnen veranderen.

Telewerkers die een huis willen huren onder de Toscaanse zon, krijgen een tussenkomst van maximaal 200 euro per maand om de huurkosten te verlichten voor een langdurig verblijf tussen twee en zes maanden.

Volledig scherm Santa Fiora © Getty Images

Lokale huurprijzen schommelen doorgaans tussen de 300 en 500 euro per maand, wat betekent dat mensen die hierheen verhuizen mogelijk slechts 100 euro per maand zelf moeten betalen. Potentiële huurders moeten wél bewijzen dat ze daadwerkelijk gaan telewerken.

Quote We willen dat Santa Fiora hun kantoor wordt Burgemeester Federico Balocchi

“Het plan is opgezet voor mensen die echt willen experimenteren met ons dorpsleven”, vertelt de burgemeester aan CNN. “Het doel is om mensen te stimuleren om hier te gaan wonen en te telewerken. We willen dat Santa Fiora hun kantoor wordt.”

Gepensioneerden zijn welkom om naar Santa Fiora te komen, maar profiteren niet van de voucher, tenzij ze nog steeds (deeltijds) werken (bijvoorbeeld als online consultant).

Het is ideaal voor mensen die een deel van het jaar willen doorbrengen op een rustige en ontspannende plek midden in de natuur.

Om buitenlanders te helpen bij het vinden van hun ideale accommodatie - of het nu om een stenen huisje in het historische centrum gaat of een kleine villa in de omliggende groene glooiende heuvels - heeft het gemeentebestuur een website met huurhuizen en nuttige adressen gelanceerd.

Langer blijven

Het staat huurders uiteraard vrij om langer dan zes maanden te blijven, zij het dan wel volledig op eigen kosten, waarbij de burgemeester hoopt dat sommigen verliefd zullen worden op het dorp en voor altijd zullen blijven.

En als ze besluiten te investeren in de lokale toeristische sector, is Santa Fiora bereid hen te sponsoren met 30.000 euro om bijvoorbeeld een ​​B&B te openen of een hotel te beginnen.

Volledig scherm Rieti © Getty Images

Voor degenen die het wat grootser zijn en liever dichter bij Rome verblijven, heeft Rieti, een stad met 50.000 inwoners, een vergelijkbare deal. Maar hier gaat het om een verblijf van minimaal drie maanden. Het aantal inwoners stagneert en daarom wil het lokale bestuur buitenlandse werknemers aantrekken om van Rieti hun kantoor te maken. Ook wie langer wil blijven kan nog rekenen op huurvouchers.

Telewerkers zijn vrij om een huur​​woning te kiezen, zelfs in nabijgelegen landelijke districten waar de huurprijzen lager zijn in vergelijking met de stad. Het vinden van een geschikte plek kan lastiger zijn omdat er geen website is van het lokale bestuur met alle beschikbare eigendommen. Aanvragers moeten rechtstreeks contact opnemen met immokantoren (zoals immobiliare.it; subito.it; casa.it).

