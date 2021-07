Televisiezender aangevallen bij protesten tegen coronamaatregelen in Cyprus

Volgens de persdienst van de politie verzamelden zowat 5.000 mensen zich voor het paleis van de president in de hoofdstad Nicosia. Ongeveer 2.500 demonstranten trokken nadien naar televisiezender Sigma TV. Ze staken minstens één auto in brand en veroorzaakten vernielingen in het gebouw. In de communicatie van de persdienst werd geen melding gemaakt van arrestaties of gewonden. "Een laffe aanval vond zondagavond plaats aan onze zetel", aldus Sigma TV. Volgens het televisiestation staken de demonstranten bommetjes af en beschadigden ze wagens van het personeel.