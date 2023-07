Telefoons maken een exit uit Nederlandse klaslokalen

PORTRET. Jens Stolten­berg, de NAVO-baas die ooit nog werd gerekru­teerd als Russische spion

Jens Stoltenberg (64) geraakt maar niet verlost van zijn job als NAVO-baas. Eigenlijk had hij vorig jaar al vervangen moeten worden, maar nu wordt zijn mandaat weer verlengd. Hij heeft het westers bondgenootschap dan ook door woelige wateren geleid: onder Trump stond dat op springen, maar door de oorlog in Oekraïne is het belangrijker dan ooit. Best wel opmerkelijk voor een man die zelf nog ooit tégen die NAVO heeft betoogd — en in Russische archieven als een KGB-spion geboekstaafd stond.